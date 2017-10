Bolelli e Fognini fuori in doppio nell'ATP di Stoccolma

Simone Bolelli e Fabio Fognini sono stati eliminati dal tabellone di doppio dell’ATP 250 di Stoccolma. I due azzurri sono stati battuti in due set, 7-5 7-5, dal pakistano Aisam-Ul-Haq Qureshi e dall’olandese Jean-Julien Rojer, teste di serie numero 2 del seeding. Un incontro in cui la coppia italiana ha pagato lo scarso rendimento al servizio nei momenti chiave dell’incontro, al contrario dei loro avversari, solidissimi e cinici nel prendersi i punti decisivi. Bolelli saluta quindi definitivamente Stoccolma, dopo aver perso ieri in singolare, mentre Fognini è atteso dai quarti di finale di domani.

La scarsa efficacia al servizio del duo bolognese-ligure si manifesta già nel primo game, quando cedono subito la battuta. Anche i loro avversari, però, sono ancora “freddi” e restituiscono il favore in maniera immediata. Bolelli e Fognini non riescono a sbloccarsi e per quasi tutto il parziale viaggiano sotto il 50% sia con la prima che con la seconda. Diventa dura, quindi, contro due giocatori esperti come Qureshi e Rojer, che aggrediscono in maniera sistematica prendendo subito la rete. A fatica, gli azzurri riescono a trascinarsi fino al 5-5. Qui la palla pesa di più ed ogni punto è importante: le difficoltà dei due italiani sfociano nel break che costa il primo set (7-5).

Nel secondo set ecco che le percentuali al servizio di Bolelli e Fognini crescono leggermente, consentendogli di tenere il passo dei due rivali. Gli azzurri non mettono dentro molte prime (60% nel match) ma riescono ad essere molto efficaci. Anzi, sono Qureshi e Rojer a soffrire più del previsto: il pakistano e l’olandese concedono pure una palla break su cui però sono bravi a salvarsi. Si viaggia dunque sul ritmo del servizio fino alla fase decisiva. Qui la differenza la fanno pochi punti ed ancora una volta la maggiore esperienza dei loro due rivali viene fuori: Bolelli e Fognini prima si salvano sul 5-4, poi nel game successivo sono costretti a cedere break, set e incontri (7-5).

alessandro.tarallo@oasport.it