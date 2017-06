Camila Giorgi accede al tabellone principale del WTA di Birmingham

Camila Giorgi centra la qualificazione al tabellone principale dell'Aegon Classic Birmingham', torneo WTA Premier giocato sull'erba di Birmingham.

Nel turno decisivo la 25enne marchigiana, numero 102 WTA e seconda testa di serie delle quali, ha sconfitto per 6-3 6-4, in poco più di un'ora ed un quarto di gioco, la croata Jana Fett, numero 150 del ranking mondiale ed ottava testa di serie delle quali.

La prima testa di serie era la tedesca Angelique Kerber, numero uno del ranking mondiale, che ha però dato forfait a tabellone già compilato per un problema al bicipite femorale sinistro: il suo posto, come posizionamento in alto nel draw, è stato preso dalla slovacca Dominika Cibulkova, numero 6 del ranking mondiale e terza favorita del seeding, mentre la seconda testa di serie è l'ucraina Elina Svitolina, numero 5 Wta.

Tornando alla Giorgi, al primo turno, sfiderà a questo punto la una tra Barty, Kvitova, Muguruza, Gavrilova o Vikhlyantsev.