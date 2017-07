Caso Venus Williams: un nuovo video potrebbe scagionarla dalle accuse

Ci sono sviluppi – e sembrano essere notizie positive per la campionessa statunitense – nelle indagini sull’incidente mortale nel quale è stata coinvolta Venus Williams lo scorso 9 giugno in Florida. La polizia di Palm Beach Gardens ha infatti diffuso un nuovo comunicato spiegando che il Suv 4x4 guidato dalla maggiore delle sorelle Williams ha rispettato il codice della strada nell’affrontare l’incrocio in cui è avvenuto lo scontro, che poi due settimane dopo per le conseguenze delle ferite ha portato al decesso del 78enne Jerome Barson, passeggero sull’auto condotta dalla moglie.

Una versione suffragata dalle immagini di un filmato che pare dunque ridurre le responsabilità di Venus, a differenza di quelle che erano state le prime: come evidenziato anche dalla polizia, il veicolo della 37enne tennista americana, che “procedeva in direzione nord”), prima di entrare nell'incrocio, si ferma per lasciar svoltare un’altra auto che arriva di fronte, una Nissan Altima, quindi riprende a muoversi e si infila nell'intersezione a bassa velocità venendo colpita dalla Hyundai Accent con al volante Linda Barson, peraltro – a quanto sembra – a una discreta velocità.