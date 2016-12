Comincia la stagione 2017: duello Murray-Djokovic a Doha, Nadal a Brisbane

Quando mancano ormai pochissimi giorni all’inizio della stagione tennistica 2017, andiamo ad esaminare i tornei da seguire che faranno da preludio al primo grande appuntamento dell’annata: gli Australian Open, in corso di svolgimento a Melbourne a partire dal 16 gennaio. Nella prima settimana che comincerà il giorno 2 di Gennaio troveremo Brisbane, Chennai, Doha e Perth (Hopam Cup), mentre nella seconda settimana che si avvierà il 9 di gennaio, Auckland e Sidney saranno protagoniste prima di cedere il testimone allo Slam inaugurale nella terra dei canguri.

Fra i tornei della prima settimana, sicuramente quello di maggiore interesse è l’ATP di Brisbane. Fino a sette top-20 saranno presenti in un torneo sempre di più attraente. Così, Wawrinka, Nishikori, Raonic, Thiem, Nadal, Dimitrov e Pouille faranno parte del main draw. Da non sottovalutare nemmeno il ricchissimo ATP di Doha: l’evento sito in Qatar conterà su sei membri tra i primi 20, infatti nel tabellone principale troveremo sia Andy Murray che Novak Djokovic. Insieme a loro Berdych, Goffin, Tsonga e Karlovic completeranno un parterre di assoluto prestigio.

A Chennai, in India, si concentrerà il minor numero di top-20, il che renderà molto più imprevedibile il risultato finale. Lì troveremo Marin Cilic e Roberto Bautista Agut, con lo spagnolo ormai avvezzo ad aprire la sua stagione con questo torneo dove raggiunse la finale nel 2013. Per essere un torneo che non dà punti ATP, la Hopman Cup resta sempre molto attraente. In realtà, questa edizione conterà su tre dei giocatori più significativi del circuito. Lo svizzero Roger Federer, l’australiano Nick Kyrgios, oltre al francese Richard Gasquet.

Nella settimana che precede l’Australian Open si riscontra una scarsa presenza di top players, visto che molti di loro inizieranno a prendere contatto con i campi e le condizioni atmosferiche di Melbourne. Tra i top-20 saranno presenti Roberto Bautista Agut e John Isner al primo torneo a Auckland in Nuova Zelanda, mentre l’austriaco Dominic Thiem sarà l’unico della suddetta categoria impegnato a Sidney.

