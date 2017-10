Coppa Davis 2018: come cambia la Serie B e C, si gioca su due giorni

Ora è ufficiale: la Coppa Davis sarà rivoluzionata, già a partire dal 2018. La modifica, approvata oggi dalla Federazione Internazionale del Tennis, riguarderà inizialmente soltanto i Gruppi I e II, cioè la Serie B e C. Il gruppo Mondiale, cioè quello che assegna la prestigiosa Insalatiera, non sarà al momento coinvolto.

Gli incontri tra Nazionali non si svolgeranno più su tre giorni e il weekend sarà totalmente rivoluzionato: per il Gruppo I si scenderà in campo il venerdì (primi due singolari) e il sabato (gli altri due singolari e il doppio), per il Gruppo II stessa distribuzione delle sfide ma tra sabato e domenica. Inoltre, in caso di 3-0, non si giocheranno quarto e quinto incontro. La ITF ha così assecondato le esigenze delle televisioni, cercando di ammodernarsi sempre di più alle esigenze di uno sport veloce e dinamico.

Per il momento sono scongiurate le altre proposte di cambiamento che erano state avanzate nei mesi precedenti e che sarebbero state decisamente più rivoluzionarie (clicca qui per scoprirle).