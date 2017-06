Coppa Davis 2018 rivoluzionata: stravolto un regolamento secolare con tante novità in arrivo

Il Board of Directors della ITF, la Federazione Internazionale di Tennis, ha approvato la riforma già anticipata nei mesi scorsi. I comitati di Coppa Davis e Fed Cup infatti, avevano proposto un cambio per rendere più accattivanti i format delle due competizioni. La proposta è piaciuta sin da subito ai vertici del tennis mondiale: la votazione ufficiale si terrà ad agosto, nella riunione in programma ad Ho Chi Minh, in Vietnam, ma l’approvazione di oggi ha reso tale incontro più che una formalità. Sarà una vera e propria rivoluzione, perché cambierà la formula di un torneo di storica tradizione come la Coppa Davis.

Questi tutte le novità introdotte a partire dal 2018:

i match di singolare non verranno più disputati con la formula dei cinque ma si giocheranno al meglio dei tre parziali. La formula rimarrà la stessa, ossia con gli incontri spalmati su tre giorni. Il doppio del sabato invece, continuerà ad essere disputato in cinque set

le finaliste di Coppa Davis e Fed Cup si guadagneranno il diritto di giocare in casa il primo turno dell’anno successivo

i costi per le Federazioni Nazionali verranno sensibilmente ridotti

sarà cambiata, ma non si sa ancora in che modo, la gestione dei match a risultato già acquisito

Non è ancora stato rivelato nulla ma è probabile che venga approvata anche la proposta di disputare le finali delle due competizioni, Coppa Davis e Fed Cup, secondo la formula delle Final Four, ovvero in sede unica da stabilire anno dopo anno. La novità riguarderebbe da vicino anche l’Italia: il mese scorso infatti, il presidente della FIT, Angelo Binaghi, aveva anticipato che la Federazione si candiderà per ospitare le finali di entrambi gli eventi nella città di Torino.

