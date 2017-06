Coppa Davis rivoluzionata: addio 5 set nel singolare

Il Board della International Tennis Federation (ITF), riunito a Francoforte, ha nominato Ginevra 'Preferred City' al fine di ospitare dal 2018 al 2020 la 'World Cup of Tennis', l'eventuale nuovo format che prevederebbe le finali di Coppa Davis e Fed Cup disputate contemporaneamente in sede unica.

Lo ha comunicato l'ITF con una nota in cui viene rivelato che gli eventuali incontri si giocherebbero al Palexpo della città svizzera capace di ospitare 18mila spettatori. Nelle prossime settimane - si legge in una nota - l'ITF comunicherà le motivazioni della scelta. Le altre città candidate al ruolo di 'Preferred City' erano Copenhagen (Danimarca), Istanbul (Turchia), Miami (USA), Torino (Italia) e Wuhan (Cina). Le modifiche regolamentari proposte dovranno essere discusse e ratificate dall'Annual General Meeting (AGM) dell'ITF, che si riunirà il prossimo 4 agosto a Ho Chi Minh City, in Vietnam.

Le principali novità

I match di singolare in Davis saranno giocati al meglio dei tre set. La Davis manterrà la formula dei tre giorni, con il doppio giocato il sabato e, unico incontro, al meglio dei cinque set. Ad entrambe le finaliste, sia in Davis sia in Fed Cup, sarà data la possibilità di giocare in casa la prima sfida nell’anno successivo. Il presidente dell’ITF David Haggerty ha sottolineato:

" La scelta di giocare le finali congiunte di Davis e Fed Cup è il cuore di una serie di riforme che rappresentano il cambiamento più significativo nella storia delle due competizioni "