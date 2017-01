Coppa Davis, Argentina senza Delbonis e Del Potro contro l’Italia

Il capitano non giocatore Daniel Orsanic ha ufficializzato la lista dei giocatori dell’Argentina che prenderanno parte al primo turno di Coppa Davis 2017 e vedrà la nazionale sudamericana sfidare l’Italia sulla terra rossa di Buenos Aires (3-5 febbraio). Ebbene, nella lista sono da registrare le assenze di Juan Martin Del Potro e di Federico Delbonis. Se la rinuncia del gigante di Tandil era già nota da qualche settimana, quella dell”eroe della finale di Coppa Davis 2016, colui che ha conquistato il punto decisivo per la storica insalatiera (la prima volta nella storia albiceleste), è stata una sorpresa. Una notizia confermata dall’annuncio via twitter del tennista che ha motivato la sua scelta in conseguenza di uno stato fisico precario.

Pertanto, i convocati sono: Guido Pella, Horacio Zeballos, Diego Schwartzman e Leo Mayer. Una formazione, dunque, decimata e priva di due punti di riferimento. Defezioni che potrebbero favorire la nazionale azzurra. Di fatto i giocatori presenti all’incontro di Buenos Aires non sono certo dei fenomeni e non vengono da un inizio di stagione folgorante: Pella (eliminato al primo turno degli Australian Open), Schwartzman (eliminato al secondo round a Melobourne da Steve Darcis, sconfitto poi da Andreas Seppi) e Leo Mayer ed Horacio Zeballos, scelti più per il match di doppio, e non certo imbattibili.