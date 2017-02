Coppa Davis: Australia e Francia ai quarti

Roma, 4 feb. (LaPresse) - Australia e Francia accedono ai quarti di finale di Coppa Davis. Gli aussie hanno battuto in casa per 3-0 la Repubblica Ceca, mentre i transalpini si sono imposti con lo stesso punteggio in casa del Giappone orfano di Kei Nishikori. Doppio vantaggio per gli Stati Uniti sulla Svizzera mentre sono in parità le sfide tra Canada e Gran Bretagna, Croazia-Spagna e Germania-Belgio.