Coppa Davis: bocciata la proposta di giocare i singolari sui tre set

Milano, 4 ago. (LaPresse) - L’Annual General Meeting (AGM) dell'ITF (la Federazione internazionale tennis) in programma a Ho Chi Minh City, in Vietnam, ha bocciato la proposta di giocare tutti i match di singolare di Coppa Davis al meglio dei tre set (tutti con tie-break) piuttosto che al meglio dei cinque set. La proposta ha infatti ricevuto soltanto il voto favorevole del 63.54% dei membri delle nazioni, ma ciascuna riforma richiede per essere approvata richiede la maggioranza dei due terzi dell'assemblea. “Naturalmente rispettiamo le decisioni dell’Assemblea ma siamo delusi della mancata approvazione dell’intero pacchetto di riforme per Davis e Fed Cup suggerite dal Board ITF", - ha detto il presidente dell'ITF David Haggerty. "Sono necessari cambiamenti per assicurare il futuro a lungo termine di queste storiche ed iconiche competizioni, e rinnoviamo il nostro impegno a lavorare insieme con le Federazioni nazionali e le parti interessate per trovare una soluzione per migliorare Davis e la Fed Cup“, ha aggiunto.