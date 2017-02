Coppa Davis: David Goffin ci sarà contro l'Italia

Sarà un quarto di finale difficilissimo per la Selezione italiana di Coppa Davis, che nel week-end dal 7 al 9 aprile scenderà in campo a Charleroi contro un Belgio che potrà contare sull’apporto del numero 11 del mondo David Goffin. Il fiammingo ha infatti confermato in queste ore la sua presenza allo Spiroudome, rendendo così la formazione del capitano Johan Van Herck favorita nel confronto con gli azzurri. Oltre al 26enne fiammingo, infatti, il Belgio avrà a disposizione l’eroe della sfida contro la Germania Steve Darcis, sempre tra i migliori in Davis e vittorioso contro Andreas Seppi nel recente torneo di Sofia. L’Italia dovrà dunque sperare nell’impresa, per sovvertire un pronostico che, dopo la conferma di Goffin, vede i padroni di casa nettamente in vantaggio per la qualificazione alle semifinali. “Ero affaticato dopo gli Australian Open, avevo speso tante energie. – dichiara l’11esima forza ATP – Ma per me è normale giocare in Coppa Davis, il capitano e il resto del team hanno capito le mie motivazioni per l’assenza e sarò presente nel match di aprile.”