Coppa Davis: gastroenterite per Fognini, Seppi gioca il secondo singolare

Notizia a sorpresa in casa Italia in Argentina, dove è in corso di svolgimento sulla terra battuta del Parque Sarmiento di Buenos Aires, il primo turno della Coppa Davis 2017 che vede impegnati gli azzurri guidati da Corrado Barazzutti e i padroni di casa, campioni in carica della manifestazione. Non sarà Fabio Fognini a disputare il secondo singolare, previsto in seguito al primo che vede in campo Paolo Lorenzi e Guido Pella, ma Andreas Seppi. Per il tennista ligure, annunciato come avversario di Carlos Berlocq, gastroenterite che lo ha costretto a dare forfait per il match odierno. Da capire se il numero due d’Italia potrà tornare in campo domani per il doppio.