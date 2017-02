Coppa Davis, Shapovalov multato di 7000 dollari

Il tennista canadese Denis Shapovalov è stato multato di 7000 dollari per aver colpito il giudice di sedia con una pallina. Per il violento gesto di stizza era già stato punito con la squalifica nel match e paga una multa ridotta a causa dell'involontarietà del colpo. Nel caso in cui avesse colpito l'arbitro in manierta intenzionale, sarebbe stato sanzionato per 12000 dollari.