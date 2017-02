Coppa Davis: Usa ai quarti contro l’Australia, Gran Bretagna in vantaggio

Sono gli Stati Uniti la quarta squadra a qualificarsi nei quarti di finale di Coppa Davis 2017. Come da pronostico, nel match di doppio Steve Johnson e Jack Sock hanno avuto la meglio sugli svizzeri Adrien Bossel ed Henri Laakonen con il punteggio di 7-6 6-3 7-6 conquistando il punto decisivo per l’accesso al turno successivo. Una sfida mai in discussione quello tra gli americani e gli elvetici, orfani dei due fenomeni Roger Federer e Stan Wawrinka. Nazionale stelle e strisce che, dunque, dal 7 al 9 aprile se la vedrà con l’Australia in un confronto ricco di significati e storia tra i due Paesi con più vittorie nella competizione: Usa (32) ed Australia (28).

Rimanendo sempre in terra nordamericana e per la precisione in Canada ad Ottawa, fondamentale successo della coppia britannica Jamie Murray/Dominic Inglot contro i padroni di casa Daniel Nestor/Vasek Pospisil. Nonostante l’assenza di Andy Murray, il duo di “Sua Maestà” è riuscito a far sua la partita in quattro set (7-6 6-7 7-6 6-3) conquistando il 2-1 e presentandosi nell’ultima giornata in vantaggio. La vincitrice di questo match, lo ricordiamo, incontrerà ai quarti la Francia, vincente 4-1 contro il Giappone.

I RISULTATI COMPLETI DELLA SECONDA GIORNATA ARGENTINA-ITALIA 1-2 P. Lorenzi b. G. Pella 6-3 6-3 6-3 A.Seppi b C.Berlocq 6-1 6-2 1-6 7-6 C.Berlocq/L.Mayer b. S.Bolelli/F.Fognini 6-3 6-3 4-6 2-6 7-6 AUSTRALIA-R.CECA 4-1 J. Thompson b. J. Vesely 6-3 6-3 6-4 N. Kyrgios b. J. Satral 6-2 6-3 6-2 Groth-Peers b. Satral-Vesely 6-3, 6-2, 6-2 Vesely b. Groth 3-6, 7-5, 6-3 Thompson b. Satral 7-6, 6-2 GIAPPONE-FRANCIA 1-4 R. Gasquet b. T. Daniel 6-2 6-3 6-2 G. Simon b. Y. Nishioka 6-3 6-3 6-4 Mahut-Herbert b. Sugita-Uchiyama 6-3, 6-4, 6-4 Mahut b. Nishioka 6-1, 1-1, rit. Uchiyama b. Herbert 6-4, 6-4 GERMANIA-BELGIO 1-2 S. Darcis b. P. Kohlschreiber 6-4 3-6 2-6 7-6(2) 7-6(5) A. Zverev b. A. De Greef 6-3 6-3 6-4 R.Bemelmans/J.De Loore b. Zverev A./Zverev M. 6-3 7-6 4-6 4-6 6-3 CROAZIA-SPAGNA 2-1 F. Skugor b. Carreno Busta 3-6 6-3 6-4 4-6 7-6(8) R.Bautista Agut b. A.Pavis 6-4 6-2 6-3 N.Mektic/M.Draganja b. F.Lopez/M.Lopez 6-7 7-6 7-6 2-6 6-4 RUSSIA-SERBIA 0-3 V.Troicki b. K. Khachanov 6-4 6-7 6-3 1-6 7-6 Djokovic b. Medvedev 3-6, 6-4, 6-1, 1-0, rit. V.Troicki/N.Zimonjic b. K.Kravchuk/An.Kuznetsov 6-3 7-6 6-7 6-4 USA-SVIZZERA 3-0 Sock b. Chiudinelli 6-4, 6-3, 6-1 Isner b. Laaksonen 4-6, 6-2, 6-2, 7-6 Johnson-Sock b. Bossel-Laaksonen 7-6, 6-3, 7-6 CANADA-GRAN BRETAGNA 1-2 Evans b. Shapovalov 6-3, 6-3, 6-4 Pospisil b. Edmund 6-4, 6-1, 7-6 J. Murray-Inglot b. Nestor-Pospisil 7-6, 6-7, 7-6, 6-3 IL TABELLONE COMPLETO DEI QUARTI DI FINALE Argentina/Italia vs Germania/Belgio Usa vs Australia Francia vs Canada/Gran Bretagna Serbia vs Spagna/Croazia