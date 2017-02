Fabio Fognini: "Contro l’Argentina siamo un po’ favoriti. Voglio risalire in classifica"

Oggi è il giorno di Argentina-Italia, sfida del primo turno del World Group di Coppa Davis. Fabio Fognini è chiamato ad essere ancora una volta il protagonista in casa Italia. Il ligure ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Questi i punti salienti. Fognini era stato il trascinatore della vittoria azzurra a Mar del Plata nel 2014, ma non fu una trasferta facile: “Non lo è mai quando si gioca qui. Il pubblico è molto partecipe, ma a me non dispiace. Anzi in queste situazioni mi esalto, mi piace la battaglia e riesco a dare tutto”.

Noi favoriti

I sudamericani hanno vinto la Coppa Davis lo scorso anno, ma non ci saranno Del Potro e Delbonis: “L’Argentina è campione in carica, ma senza i due più forti è chiaro che siamo un po’ favoriti. Stiamo bene, siamo un gruppo compatto e mi sento di dire che anche con Delpo e Delbonis ce la saremmo giocati alla pari”. Lo scorso anno, però, l’Italia è stata sconfitta dagli argentini: “In quell’occasione siamo stati molto sfortunati, è andato tutto nel verso sbagliato. Poi ci si è messa anche la pioggia e alla fine ho dovuto giocare tre partite in due giorni. All’epoca non eravamo nemmeno al completo, con Simone out per un problema al ginocchio”.

Mi sono allenato tanto

Fognini ora si allena con Franco Davin ed ha migliorato anche la forma fisica: “Mi ha fatto davvero faticare, ma mi fido ciecamente e spero con lui di tornare a occupare le posizioni di classifica che mi competono. Ho lavorato molto con il preparatore atletico che è venuto anche a Buenos Aires. E’ cubano e si chiama Douglas Cordero e vive a Miami. Nelle sei settimane di preparazione in Florida ho curato molto la parte fisica. Poi ho cambiato anche l’alimentazione, mi segue un nutrizionista e ho perso qualche chilo. L’infortunio agli addominali dello scorso anno mi ha fatto mettere su un po’ di pancia, così quando sono tornato in campo ero fuori forma”.

Con Flavia tutto per il meglio

Fabio si è sposato con Flavia Pennetta e la pugliese da sei mesi aspetta un bambino: “Fortunatamente sta andando tutto per il meglio. Flavia sta bene e avendo fatto lo stesso lavoro sa esattamente come funziona. Sa che devo giocare diversi tornei per tornare in una posizione di classifica che mi permetta di giocare i tornei che voglio. Al momento sono numero 48 e non basta, ma siamo bene organizzati. Ora Flavia è in fase delicata, al sesto mese, cercherò di stare un po’ più in casa in futuro”. Il ligure è entusiasta di diventare padre: “Sul sesso del bebè non posso dire nulla, bisogna chiedere il permesso alla mamma. In generale la vivo bene, con molto entusiasmo ed emozione. Adesso sembra tutto ancora lontano, ma non vedo l’ora”.

