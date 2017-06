Daniel Evans positivo alla cocaina e sospeso per doping: "Ho deluso tutti"

A un anno e tre mesi dalla celebre conferenza di Maria Sharapova per il caso meldonium, Daniel Evans è il nuovo caso di doping nel tennis, sospeso per positività alla cocaina. L’attuale numero 50 del mondo ha indetto un incontro con la stampa nel London Hotel - non distante dal Queen’s Club dove si stanno svolgendo gli Aegon Championship - per una breve dichiarazione di un minuto e mezzo:

"Questo è per me un giorno molto difficile. Volevo venire qui di persona per dirvi che pochi giorni fa sono stato informato di aver fallito un test anti-doping fatto ad aprile, e sono risultato positivo alla cocaina. Non considero accettabile il mio comportamento neanche per un secondo, è stata una cosa inaccettabile. Ho deluso molte persone, la mia famiglia, il mio team, gli sponsor, il tennis britannico e i miei fan."

Dan Evans has announced he has failed a drugs test for cocainePA Sport

Sconfitto nella sua prima finale da Gilles Muller quest'anno a Sydney, Dan Evans, classe 1990 di Birmingham, ha specificato di aver fatto uso di cocaina a scopo esclusivamente ricreativo e non per migliorare le sue prestazioni sportive:

"È molto importate che voi sappiate che il test è stato fatto al di fuori dalle competizioni e il contesto in cui è avvenuto è assolutamente slegato al tennis. Il ventisettenne nativo di Birmingham non cerca scuse ed è già conscio della gravità della situazione in cui si trova. Ho commesso un errore e ora devo affrontarne le conseguenze… l’unica cosa che posso fare è scusarmi dal profondo del mio cuore."

Il campione di antidoping di Daniel Evans, prelevato il 24 aprile 2017 nel corso del torneo ATP di Barcellona,è stato analizzato dalla WADA nel laboratorio certificato di Montreal, positivo al metabolita della cocaina. Il tennista inglese ha rinunciato alle controanalisi ed è stato provvisariamente sospeso a partire dal prossimo 26 giugno in attesa di giudizio sul caso.