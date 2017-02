Lorenzi-Pella, poi Fognini-Berloq, Seppi in doppio: via al primo turno

Saranno Paolo Lorenzi e Guido Pella ad aprire venerdì, alle ore 15 italiane, la sfida di Coppa Davis tra Argentina campione in carica e Italia, valida per il primo turno del World Group 2017, in programma sulla terra rossa del Parque Sarmiento di Buenos Aires (stadio da 6mila posti). A seguire scenderanno in campo Fabio Fognini e Carlos Berlocq.

Sabato (dalle ore 16 italiane) il doppio tra le coppie Simone Bolelli/Andreas Seppi e Leo Mayer/ Diego Schwartzman. Domenica gli ultimi due singolari: Lorenzi-Berlocq e Fognini-Pella. E' questo l'esito del sorteggio svoltosi giovedì nella sala stampa allestita al Parque Sarmiento, primo atto ufficiale della sfida. E' la quarta volta che le due nazionali si affrontano e il bilancio dei precedenti vede la formazione sudamericana condurre per 2-1: curiosamente nelle tre sfide precedenti - l'ultima, recentissima, nei quarti a Pesaro lo scorso luglio - non ha mai vinto la squadra ospitante.

