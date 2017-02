Paolo Lorenzi parte alla grande: triplo 6-3 a Pella e Italia sull'1-0

Che Paolo Lorenzi! Non viene in mente nient’altro da dire nel descrivere la splendida prestazione dell’italiano nel primo incontro di singolare, valevole per il primo turno di Coppa Davis 2017 contro i campioni in carica dell’Argentina a Buenos Aires. Sul rosso sudamericano, il nostro giocatore ha disputato un incontro fantastico, battendo Guido Pella (n.84 del ranking) 6-3 6-3 6-3 in 2 ore e 27 minuti di partita e regalando il primo punto alla compagine di Corrado Barazzutti.

PRIMO SET – Ottimo l’approccio di Paolino: subito aggressivo sul servizio dell’avversario, cercando di indurlo all’errore. Una strategia vincente tramutatasi in break nel sesto game. L’azzurro, avanti 4-2, è molto bravo a gestire la reazione immediata del padrone di casa, troppo discontinuo nel suo tennis ed incapace di capitalizzare nel settimo game 3 occasioni per l’immediato controbreak. Convincente invece il senese e, dopo non aver sfruttato tre break point nel turno in battuta del rivale, si aggiudica il primo parziale 6-3.

SECONDO SET – Nel secondo set l’avvio del n.43 del mondo è ottimale: break in apertura e gestione dello scambio magistrale, sorprendendo spesso e volentieri l’avversario con traiettorie ad effetto. Un controllo del confronto suggellato dal secondo break del settimo game. Avanti 5-2, il toscano si rilassa un attimo, concedendo il parziale controbreak all’avversario ma nel gioco successivo, ancora una volta con la sua regolarità fa sua la seconda frazione 6-3.

TERZO SET – Nel terzo set, dopo un inizio equilibrato, è ancora una volta il nostro portacolori a piazzare il primo strappo nel quarto game, mettendo in chiara difficoltà l’argentino con le sue rotazioni. Avanti 3-1, Paolo non viene assistito a dovere dal proprio servizio, concedendo l’immediato recupero al sudamericano. Un momento di buio immediatamente superato dal n.1 italiano che, grazie ad un repertorio di pregevolissima fattura, torna a condurre le danze (4-2) mantenendo il vantaggio fino al termine e concludendo la sfida 6-3.

