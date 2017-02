Quinto set fatale a Fognini e Bolelli: l’Argentina la riapre, 2-1 Italia

L'Argentina vince il doppio e resta in partita contro l'Italia nel primo turno del World Group della Coppa Davis. A Buenos Aires, la coppia sudamericana composta da Carlos Berlocq e Leonardo Mayer ha battuto quella azzurra formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini al tie brake del quinto set con il punteggio du 6-3, 6-3, 4-6, 2-6, 7-6 (9) in 4 ore e 10 minuti di gioco. L'Italia conduce ancora per 2-1, domani sono in programma i due singolari decisivi.

Seguono aggiornamenti...

