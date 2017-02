Seppi batte Berlocq davanti a Maradona: 2-0 Italia sull'Argentina

L’Italia è ad un passo dai quarti di finale di Coppa Davis! Dopo la vittoria di Paolo Lorenzi su Guido Pella nel primo singolare (clicca qui per saperne di più) è Andreas Seppi a regalare il 2-0 alla Selezione del capitano Corrado Barazzutti nel confronto con l’Argentina, sconfiggendo 6-1, 6-2, 1-6, 7-6 Carlos Berlocq, al termine di una sfida molto emozionante e ricca di colpi scena, durata quasi tre ore.

Primo set: avvio di gara completamente in favore di Seppi, che dall’1-1 riesce a prendere il largo e portarsi avanti fino al 5-1, annullando anche tre palle break nel sesto game. Berlocq è alle corde, nel settimo parziale si tiene a galla grazie al suo potente servizio, ma alla quarta occasione utile Andreas si porta a casa il punto del conclusivo 6-1.

Secondo set: nella ripresa è ancora l’azzurro a prendere iniziativa, strappando a 15 il break del 2-0, allungando poi fino al 4-1. Berlocq cerca di rimanere in scia, accorcia sul 2-4, ma è costretto a capitolare dopo la nuova offensiva di Seppi, che chiude la frazione sul 6-2.

Terzo set: dopo quasi due ore di letargo, il tennista argentino si sveglia, e lo fa in modo deciso, conquistando il break del 2-0 e successivamente il servizio del 4-1. Seppi sparisce dal campo, commette numerosi errori e si arrende addirittura sul 6-1, in netto calo fisico.

Quarto set: prime fasi all’insegna dell’equilibrio, con Berlocq a dettare legge in battuta e Seppi sempre ottimo nella fase di scambio, con la parità rotta solamente dal break del 3-2 in favore di Andreas nel quinto game, preludio alla nuova accelerazione che porta il tabellone a segnare il 5-2 in favore dell’altoatesino. Sembra finita, ma il numero 81 del ranking ATP annulla il distacco, e protrae la frazione al tie-break. Nel frangente decisivo emerge tutta la voglia di vincere del 32enne di Bolzano, che approfitta dei clamorosi errori dell’avversario per chiudere la contesa sull’8-6.

La chiave della partita è rappresentata dai punti realizzati dalla prima di servizio, ovvero il 73% per Seppi, contro il 61% del rivale odierno.

L’Italia è dunque al match point, e domani si giocherà il passaggio del turno nel doppio, a partire dalle ore 16. Quasi certa la presenza in campo di Fabio Fognini e SImone Bolelli.