Tennis, Coppa Davis 2017, Argentina-Italia: gli azzurri ai raggi X. Seppi in forma, torna Bolelli.

Ritorna la Coppa Davis (3-5 Febbraio) e per l’Italia ci sarà l’ennesima sfida all’Argentina. Si gioca a Buenos Aires, sulla terra rossa, contro i campioni in carica, anche se privi di Juan Martin Del Potro e Federico Delbonis. Uno scontro che avrà il sapore della rivincita, visto che lo scorso anno gli azzurri sono stati sconfitti per 3-1 dai sudamericani.

Analizziamo i convocati di Corrado Barazzutti

PAOLO LORENZI (n°43 Atp)

Singolare: 4-1

Doppio: 0-1

È il numero uno d’Italia ma molto probabilmente non verrà schierato titolare nei singolari della prima giornata, anche se il giocare sulla terra rossa lo pone in ballottaggio con Andreas Seppi. Resta un giocatore affidabile e che difficilmente perde con giocatori dalla classifica più bassa della sua. Agli Australian Open si è fermato al secondo turno, cedendo in cinque set a Troicki. Nel caso non dovesse giocare subito, resterebbe un’arma importante per Barazzutti, da sfruttare in caso di situazione negativa.

FABIO FOGNINI (n°48 Atp)

Singolare: 17-7

Doppio: 6-3

È da sempre uomo Davis, quello capace di imprese straordinarie con la maglia azzurra. È sempre stato il trascinatore e anche in Argentina le speranze degli azzurri passeranno proprio dal rendimento del ligure. Anche lui si è fermato al secondo turno in Australia, perdendo la battaglia di cinque set con il francese Benoit Paire. Si gioca sulla sua terra rossa e probabilmente degli otto giocatori convocati è il più forte di tutti su questa superficie. Giocherà i due singolari e anche il doppio. L’Italia con ogni probabilità sarà ancora “Fognini dipendente”.

ANDREAS SEPPI (n°68 Atp)

Singolare: 17-16

Doppio: 3-2

È il più in forma dei convocati azzurri e anche quello che ha fatto più strada nel primo Slam dell’anno. Una straordinaria cavalcata che si è conclusa solo agli ottavi di finale, perdendo in tre tiebreak da Stan Wawrinka. Proprio il risultato australiano lo pone in ballottaggio con Paolo Lorenzi e alla fine il capitano azzurro potrebbe schierarlo fin dalla prima giornata. Ormai è uno dei senatori della squadra di Davis, anche se spesso gli è mancato proprio quello spirito battagliero che solo questa coppa crea.

SIMONE BOLELLI (n°661 Atp)

Singolare: 7-9

Doppio: 10-3

È al ritorno dopo l’ennesimo grave infortunio della carriera. Nell’aprile 2016 deve operarsi al ginocchio e porre fine alla sua stagione. Ha recuperato e Barazzutti si è subito affidato all’esperienza del bolognese, che dovrebbe scendere in campo in doppio con Fabio Fognini. Una coppia solida e che ha già vinto molte partite importanti in Coppa Davis, senza dimenticare che insieme hanno conquistato anche gli Australian Open.