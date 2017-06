Divorzio tra Raonic e il tecnico Krajicek

Dopo la fine della collaborazione tra Berdych ed Ivanisevic a Parigi se ne è conclusa anche un'altra: quella tra Milos Raonic, attuale numero 6 del ranking mondiale, e l'olandese Richard Krajicek, campione a Wimbledon nel 1996. I due avevano iniziato a collaborare lo scorso anno proprio in occasione della stagione sull'erba e solo per quella. A dicembre però, dopo che Carlos Moya aveva lasciato il team del canadese ed era approdato alla corte di Rafa Nadal, Raonic aveva scelto come 'super-coach' per la stagione 2017 - affiancato all'inamovibile Riccardo Piatti - proprio l'olandese. Ma ora i due hanno preso strade diverse e proprio alla vigilia della stagione sui prati con Raonic che deve difendere la finale ai 'The Championships' dello scorso anno. "Io ed il mio coach, Richard Krajicek, abbiamo deciso di separarci", ha twittato Raonic. "La decisione è stata reciproca e voglio ringraziare Richard per avermi aiutato con il mio tennis, con il suo impegno e la sua professionalità. Gli auguro tutto il meglio".