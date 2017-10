Dan Evans, tennista britannico numero 108 del mondo, è stato sospeso per un anno dopo aver fallito un test antidoping. Le analisi risalgono ad aprile, in concomitanza col torneo di Barcellona: Evans è risultato positivo alla cocaina. "So di aver commesso un errore - ha detto - ma voglio che sia chiaro che non ha nulla a che fare con il tennis".