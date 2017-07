EYOF 2017: Lorenzo Rottoli fenomenale! Oro in singolare ed in doppio con Flavio Cobolli

Italia scatenata a Gyor (Ungheria) agli EYOF 2017, lo European Youth Olympic Festival, le cosiddette Olimpiadi giovanili. Nel tennis, Lorenzo Rottoli è stato l’autentico protagonista del torneo appena concluso, o per meglio dire dei tornei. Sì, perché l’italiano ha vinto l’oro in singolare e qualche ora dopo si è ripetuto nel torneo di doppio, facendo coppia con Flavio Cobolli.

Rottoli, comasco di 15 anni, si è quindi confermato un ottimo prospetto, dopo aver vinto ben due titoli europei a squadre. Nel singolare si è affermato in finale battendo il romeno David Ionel in rimonta, 2-6 7-6 7-6. Una vera e propria battaglia, durata due ore, trovando l’allungo decisivo dopo un inizio incerto. Poco dopo, poi, Rottoli si è imposto anche nel doppio, dove in coppia con Flavio Cobolli ha battuto i russi Agafonov e Kachmazov con il punteggio di 7-6 6-1.