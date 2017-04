Fed Cup: Italia supera Taipei e resta nel World Group II: Errani firma punto decisivo

Sara Errani ha conquistato il terzo e decisivo punto per l'Italia nella sfida contro Taipei valida per i play-off del World Group II di Fed Cup disputata sulla terra rossa del Centrale del Circolo Tennis 'Hugo Simmen' di Barletta. L'azzurra ha battuto in rimonta Ya-Hsuan Lee con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-3 in un'ora e 51' di gioco. Con questo successo l'Italia resta così nel World Group II.

"Oggi era difficile perché c’era tanto vento - ha spiegato la romagnola - Non riuscivo a dare profondità: per tutto il primo set la mia palla non riusciva a superare la metà campo. Dal’inizio del secondo set sono riuscita a spingere un po’ di più allungando i colpi. Nel set decisivo ho perso un game delicato sul 4-0 ma sono riuscita a riprendermi ed a chiudere il match. Ora andrò ad Istanbul e poi giocherò probabilmente Madrid prima degli Internazionali BNL d’Italia a Roma".