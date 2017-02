Fed Cup: l’Italia pesca la Cina Taipei in trasferta

Sarà Cina Taipei-Italia il playoff per restare nel World Group II di Fed Cup, che si terrà nel weekend del 22/23 Aprile. Questo l’esito del sorteggio che si è tenuto a Londra e che puó essere ritenuto positivo dalla squadra capitanata da Tathiana Garbin. Le asiatiche, sulla carta, erano le avversarie più abbordabili per un gruppo azzurro comunque in grandissima crisi e reduce dalla sconfitta casalinga contro la Slovacchia. L’Italia, dopo anni di gloria, è ora ad un passo dallo sprofondare in Serie C. Per evitare l’inferno della retrocessione le azzurre dovranno andare a vincere a Taiwan. Si giocherà dunque in trasferta, ma contro una squadra che ha come miglior singolarista (facendo riferimento all’ultima sfida con la Russia), Kai Chen Chang, numero 120 del mondo. Probabilmente si giocherà su una superficie veloce e dunque è necessario per l’Italia convincere Roberta Vinci a tornare a giocare in azzurro, altrimenti il pronostico rimarrebbe comunque a favore delle italiane, ma con tanta incertezza.