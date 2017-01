Fed Cup: slovacca Cibulkova salta la sfida con l'Italia

Dopo l'uscita di scena al terzo turno degli Australian Open la slovacca Dominika Cibulkova ha annunciato che quest'anno salterà la Fed Cup. "Ho deciso di non inserire la Fed Cup in questa stagione nel mio calendario. Non vedo l’ora di rappresentare la Slovacchia il prossimo anno”, ha dichiarato la numero sei del ranking mondiale che non sarà presente quindi a Forlì per la sfida con l'Italia.