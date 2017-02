Italia-Slovacchia al via: Schiavone all'esame Cepelova, a seguire Errani-Sramkova

Tutto pronto al PalaGalassi di Forlì per l’attesa sfida, valida per il World Group II di Fed Cup 2017, tra Italia e Slovacchia. Un incontro che, vista l’assenza della n.5 del mondo Dominika Cibulkova nella squadra slovacca, si preannuncia equilibrato, con le azzurre che possono coltivare delle ambizioni di vittoria.

Un ostacolo, dunque, non così impervio per le ragazze del neo capitano Tathiana Garbin per ritornare nel World Group I dal quale l’Italia è uscita nel 2016, perdendo contro la Spagna nel playoff-salvezza, dopo 18 anni e quattro vittorie all’attivo. Chi vincerà questo confronto, dunque, avrà la possibilità di giocarsi nel playoff (22-23 aprile) le chance per conquistare un posto nel gotha della competizione.

Saranno Francesca Schiavone e Jana Cepelova (n.101 del ranking) a dare inizio alle danze sul rosso forlivese a partire dalle ore 15:00 di domani (diretta tv su Supertennis). La leonessa è pronta ad ‘azzannare’ la sua avversaria ricorrendo a tutto il suo talento e forte dei precedenti positivi contro la slovacca: 2014, Wta Hong Kong (cemento), quarti: Schiavone 6-2 6-2; 2013, Wta Miami (cemento), 1° turno: Schiavone 5-7 6-4 6-4. Una buona tradizione dunque che può infondere fiducia in un gruppo che ha tanto bisogno di un risultato. La vincitrice del Roland Garros 2010 è giunta ormai all’ultimo anno agonistico, dopo di che appenderà la racchetta al chiodo. Tuttavia, è pronta a dare il suo contributo per portare la nostra Nazionale più in alto possibile.

Stessa determinazione quella di Sara Errani, opposta a Rebecca Sramkova (n.119 WTA) e mai affrontatesi precedentemente. “Una prima visione su questi schermi” che apre a qualunque scenario. Di sicuro, scendere in campo davanti al proprio pubblico, viste le sue origini, sarà per Sarita uno stimolo in più per far bene, anche per cancellare un inizio di stagione 2017 condito da qualche infortunio di troppo che ne ha limitato il rendimento.

Ora, il tempo delle parole è finito. Starà alle nostre portacolori regalarci un successo fondamentale per tutto il movimento tennistico italico.

Programma prima giornata

ITALIA – SLOVACCHIA

sabato

alle ore 15

Francesca Schiavone (ITA) c. Jana Cepelova (SVK)

precedenti:

2014, Wta Hong Kong (cemento), quarti: Schiavone 62 62

2013, Wta Miami (cemento), 1° turno: Schiavone 57 64 64

a seguire

Sara Errani (ITA) c. Rebecca Sramkova (SVK)

nessun precedente

