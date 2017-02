Sara Errani e Francesca Schiavone sconfitte: la Slovacchia batte 3-1 l'Italia

Francesca Schiavone cede a Rebecca Sramkova per 6-2, 6-4. L’azzurra non ha saputo opporsi alla potenza devastante della 20enne esordiente in Fed Cup, che già ieri aveva destato una grande impressione contro Sara Errani: per lei ben 25 vincenti (19 di dritto, 6 di rovescio). Nonostante il primo punto portato a casa nella giornata di sabato, l’Italia ha perso i successivi tre singolari e sarà costretta allo spareggio per evitare la retrocessione nel terzo gruppo. L’era di Tathiana Garbin si apre così con una sconfitta pesante.

La Slovacchia era passata in vantaggio per 2-1 sull'Italia dopo il primo singolare della seconda giornata della sfida valida per il World Group II, sulla terra rossa indoor del PalaGalassi di Forlì. Sara Errani ha ceduto in due set con il punteggio di 6-2, 6-0 alla veterana Daniela Hantuchova. L'azzurra è stata penalizzata da un problema alla coscia destra.