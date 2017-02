Fed Cup 2017, le convocate dell’Italia per la sfida alla Slovacchia: assente Roberta Vinci

Tathiana Garbin, neo-capitana della Nazionale, ha reso note le convocate dell’Italia per il primo turno del World Group II di Fed Cup (la Serie B di questa competizione) contro la Slovacchia, in programma l’11-12 febbraio presso il Pala Galassi di Forlì. La superficie scelta per gli incontri è la terra rossa.

Le selezionate sono Sara Errani, Francesca Schiavone, Jasmine Paolini e Martina Trevisan.

Spicca l’assenza di Roberta Vinci, mentre Karin Knapp è ancora alle prese con diversi problemi fisici. In rotta totale con la Federazione, invece, Camila Giorgi, squalificata per 9 mesi ed ormai fuori dal giro della Nazionale.

Prima convocazione in assoluto per le giovani Paolini e Trevisan, rispettivamente classe 1996 e 1993, cresciute molto nel corso della stagione 2016, tanto da salire a ridosso delle prime 200 posizioni del ranking Wta.

Non sarà un impegno semplice per l’Italia, anche se la Slovacchia sarà priva della sua stella Dominika Cibulkova, n.5 del mondo.

Molto, se non tutto dipenderà dalle condizioni fisiche di Sara Errani, uscita acciaccata dagli Australian Open, ma decisa a ben figurare davanti alla propria gente. Possibile che Garbin possa ricorrere anche all’infinita esperienza di Francesca Schiavone, chiamata a fare da chioccia a Paolini e Trevisan, due ragazze sicuramente interessanti, ma ancora acerbe ad un alto livello come quello della Fed Cup.

Ad ogni modo, il periodo d’oro del tennis femminile italiano, con quattro titoli vinti dal 2006 al 2013, vive ormai nel passato. Il presente racconta di un complesso ricambio generazionale in atto, nel quale la giocatrice di maggiore potenziale (Camila Giorgi) è ormai fuori dai radar. Battere la Slovacchia non sarà affatto semplice, ma potrebbe rappresentare la prima pietra delle fondamenta che, con calma e lungimiranza, Tathiana Garbin cercherà di gettare.

