Federer: "Ho sempre voluto giocare in doppio insieme a Nadal". Ecco come sarà possibile

Roger Federer-Rafa Nadal: a voi il doppio dei sogni. Non è uno scherzo, ma una realtà che diventerà appuntamento fisso nel calendario tennistico a partire dal 22-24 settembre, ogni anno eccetto quello delle Olimpiadi. In un torneo in stile Ryder Cup, si affronteranno due squadre, Team Europe e Team Resto del Mondo, che avranno come capitani rispettivamente Bjorn Borg e John McEnroe. Si svolgerà a Praga e si chiamerà Laver Cup in onore di Rod Laver. TEAM8, la società fondata da Roger Federer, ha creato l’evento per rendere omaggio all’australiano - unico tennista che fin qui è stato capace di conquistare due Grand Slam - e per aggiungere un po’ di pepe in un momento in cui il calendario, conclusi i quattro Slam, presenta un brusco rallentamento a livello di appeal.

" Rod Laver è un campione che mi ha sempre ispirato. Penso sia importante che ci sia un rapporto con le leggende di questo sport e Rod Laver spicca fra tutti per i suoi risultati, per il suo modo di essere, per tutto. Ecco come è nata l’idea di dare alla Coppa il suo nome e anche di dare a lui l’incarico di nominare i capitani che selezioneranno i giocatori di ciascuna squadra "

Gli organizzatori spiegano che il torneo si ispira alla Ryder Cup di golf (che vede l’Europa sfidare gli Stati Uniti) e che in un weekend lungo si terranno tre singolari e un doppio al giorno. Se ci fosse equilibrio alla fine, dopo 12 incontri, sul 6 pari si giocherebbe un doppio decisivo. La prima edizione, quella del 2017, verrà ospitata dalla O2 Arena di Praga mentre le altre principali città del mondo si contenderanno le successive. E la notizia è che Roger Federer e Rafael Nadal hanno già firmato per giocare per la squadra europea. Lo svizzero è entusiasta.

" Ho sempre voluto giocare con Rafa già solo perché la nostra rivalità è stata sempre speciale. Ho visto il suo malefico dritto infilzarmi troppo spesso! "

Video - Rolex Minute: Federer e Berdych inaugurano la "Laver Cup" 01:13

Potrebbero unirsi al Team Europe anche il numero 2 del mondo, Novak Djokovic, e il campione olimpico nonché primatista mondiale Andy Murray. E magari anche Wawrinka. Una squadra sulla carta senza rivali: dall’altra parte l’argentino Juan Martin del Potro e il canadese Milos Raonic dovrebbero prendere le redini con l’aiuto di tennisti competitivi del calibro di Nishikori. Ogni team potrà schierare 6 giocatori, 4 in base al ranking ATP, 2 a scelta del capitano.

" Credo che l'Europa sarà la grande favorita, ma con la messa a punto della Laver Cup credo che i margini saranno sempre più sottili. Rod Laver vuole che rappresentiamo la nostra parte del mondo con orgoglio e che giochiamo al massimo vincendo per i nostri compagni di squadra "

In occasione del lancio della manifestazione a Praga, il vincitore di 18 Slam ha incontrato il padrone di casa Tomas Berdych che ha dichiarato: “Sarà una bella occasione per mostrare Roger alla città". Federer ha concluso con una battuta:

" Scherzando abbiamo detto che dovremmo farlo ogni giorno. Penso possa essere una competizione particolare, unica. È un privilegio "

“La Ryder Cup ha sempre avuto un grandissimo seguito, i golfisti la sentono moltissimo e la vince il team che schiera i giocatori con i nervi più saldi. Nel golf il ‘mentale’ è fondamentale, quasi ancor più che nel tennis”. Parola di Rod Laver. E allora che lo spettacolo abbia inizio.