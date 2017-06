Federer: "Sono andato oltre le mie aspettative con i miei successi quest'anno"

Australian Open, Indian Wells, Miami, Halle: a 35 anni di età (36 il prossimo 8 agosto), Roger Federer ha già messo in bacheca quattro trofei in questo 2017 vincendo 24 partite sulle 26 disputate, per uno scintillante 92% di successi. Lo svizzero sta giocando in maniera mirata per risparmiare il fisico, saltando l'intera stagione sulla terra, ma nonostante la cura con cui ha programmato i propri impegni, fatica a spiegarsi la sua favolosa rinascita in questo momento della carriera. Ecco le sue parole riportate da tennisworlditalia:

" Il mio obiettivo è sempre stato quello di giocare a lungo. È strano affrontare miei coetanei a questo punto della mia carriera. Penso di essere andato al di là delle mie aspettative nell'avere così tanto successo in questa parte tardiva della carriera. Sono contentissimo di come mi sento alla mia età e di come sono andate le cose. Sto vivendo un gran periodo della mia vita e della mia carriera. "

" Ho vinto tanto sull'erba, ma sono cresciuto sulla terra e sui campi al coperto. Sarebbe bello poter giocare una settimana in più sull'erba, ma non rimpiango il fatto di non aver a disposizione più campi in erba o di non essere nato quando tre Slam su quattro di giocavano su questa superficie. Mi diverte sempre la sfida rappresentata dal cambiamento di superficie e il poco tempo che abbiamo tra il Roland Garros e Halle. "