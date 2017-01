Francesca Schiavone al passo d'addio: "Il 2017 sarà la mia ultima stagione"

" Questo sport è una droga per me, lo amo. Ma è arrivato il momento di prendere una decisione. Il 2017 sarà il mio ultimo anno nel circuito. "

Francesca Schiavone ha scelto la prima conferenza stampa della stagione, al termine della sconfitta al primo turno al WTA di Hobart contro la n° 340 del mondo Jana Fett, per annunciare la decisione più sofferta della sua carriera: lasciare lo sport a cui si è dedicato anima e corpo ed aprire una nuova fase della propria vita. La Leonessa milanese, vincitrice del Roland Garros 2010, chiuderà dunque il 2017 ed appenderà la racchetta al chiodo, in attesa di decidere cosa fare da grande: magari intraprendere la carriera di allenatrice, di sicuro rimanere una figura di riferimento per il primo grande amore: il tennis.

Classe 1980 e professionista dal 1998, Francesca Schiavone nella sua carriera ha ottenuto 7 titoli e raggiunto il punto più alto nella classifica WTA nel 2011: con il quarto posto nel gennaio del 2011, anno in cui ha sfiorato la doppietta al Roland Garros, abdicando in finale contro Li Na. Si è aggiudicata per tre volte la Fed Cup con l'Italia nel 2006, 2009 e 2010 accumulando montepremi superiori a $10,000,000 (prima italiana a raggiungere tale risultato) e battendo, durante il corso degli anni, tantissime ex numero uno del mondo Serena Williams, Caroline Wozniacki, Justine Henin, Amélie Mauresmo, Dinara Safina e Jelena Jankovic.