Francesca Schiavone fuori al secondo turno a Maiorca: passa Kristyna Pliskova

Niente da fare per Francesca Schiavone negli ottavi di finale del WTA di Mallorca (Spagna). L’azzurra è stata superata, infatti, dalla ceca n.46 del ranking Kristyna Pliskova sull’erba iberica con il punteggio di 6-3 7-6 dopo 1 ora e 44 minuti di gioco. La leonessa ha lottato nel corso di tutto il match contro un’avversaria più potente che, specie con le accelerazioni di dritto, ha saputo fare la differenza.

Nel primo set la partenza non è delle migliori per la l’italiana subito sotto di un break nel secondo gioco al termine di scambi molto battagliati. Sul 3-0 la Pliskova ha anche la palla del 4-0 ma la lombarda, stavolta, riesce a sfruttare bene il fondamentale del servizio ponendo fine all’emorragia di punti. Un break però che l’azzurra non riuscirà mai a recuperare al cospetto di una giocatrice molto regolare in battuta e mai costretta a salvare alcuna palla break. Sul 6-3, dunque, la ceca chiude senza troppa fatica la prima frazione.

Nel secondo parziale sembra che la storia di ripeta: break nel terzo game ai vantaggi e la n.46 del mondo avanti 3-1. Costretta sempre a remare contro la profondità asfissiante dei colpi della rivale, Francesca ha un sussulto d’orgoglio nel decimo gioco quando, a zero, strappa il servizio alla Pliskova allungando il confronto fino al tie-break. Parte fortissimo l’azzurra, avanti di 2 mini-break sul 5-1. La battuta però non riesce ad assecondare il volere della vincitrice del Roland Garros 2010 e la risposta dalla ceca si abbatte inesorabilmente favorendo la rimonta ed il sorpasso sul 6-5. La milanese riesce a salvarsi dal match point avendo a sua volta un set point. Purtroppo però, nella fase calda, il tennis più aggressivo della giocatrice di Louny si rivela decisivo e letale per la nostra portacolori sconfitta 9-7.