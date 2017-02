Gli 8 consigli di Roger Federer per diventare un campione

A 35 anni di età, Roger Federer ha conquistato il suo Slam numero 18 della carriera, superando Rafa Nadal in un’epica finale in cinque set agli Australian Open. Maestro di gioco, di stile e di classe, Re Roger è uno degli sportivi più amati e apprezzati da sempre in tutto il mondo, e la sua longevità pazzesca ad altissimo livello ha conquistato, nel tempo, milioni di tifosi e appassionati. Parlando a “Tennis Smash”, Federer ha rivelato quali siano i suoi precetti per avere una lunga carriera, riassumendoli in 8 consigli.

Ama il tennis

Se non lo fai, sarà tutto molto più difficile.

Non è facile vincere gli Slam

Questo significa che ho fatto qualcosa di veramente straordinario per diverse stagioni. Gioco sempre, da gennaio a novembre, e continuerò a farlo, ascoltando il mio corpo, cercando di capire che cosa posso fare per giocare bene quando ho veramente bisogno di giocare bene. Ciò non significa che bisogna giocare solo i major, anche se sono una parte molto importante del nostro sport.

Stacca la spina: fai abbastanza pause e vacanze

Forse è più difficile riuscire a trovare il ritmo nei primi due match, ma, una volta ripreso, è un grande vantaggio aver avuto del tempo a disposizione per il riposo. Non è facile stare a guardare quattro, otto o dieci giocatori che vincono tornei mentre tu sei a casa ad allenarti. Gli allenamenti non ti danno punti.

Ascolta i segnali del tuo corpo

Ci sono modi differenti per stare in salute. Ogni giocatore ha i propri segreti, e la propria routine che funziona. Altri magari sono un po’ più sfortunati, come Haas o Tsonga. Ma la cosa importante è imparare a gestirsi subito da professionista.

Mangia bene e in maniera salutare

È quello che ho sempre fatto, dunque non sono mai dovuto essere particolarmente attento alla mia dieta. È pericoloso continuare a mangiare come si è sempre fatto quando si è infortunati e non ci si può allenare. Ovviamente questo aiuta anche a non diventare troppo grosso o pesante. Mettere su chili può aiutare a diventare più forte, ma non è sempre così.

Attento alla prevenzione

Le cose sono cambiate rispetto a una decina di anni fa. Oggi si lavora molto per evitare di infortunarsi. Quindi, a volte, allenarsi di meno può essere un vantaggio. La qualità, infatti, è più importante della quantità.

Far fruttare l’esperienza

Con il tempo, si impara a capire che cosa fare per prepararsi a un torneo, e che cosa fare durante la off-season. Ho commesso errori e fatto scelte giuste nel corso degli anni. Bisogna riuscire ad assemblare tutti questi pezzi e far quadrare il puzzle.

L’obiettivo è giocare a lungo

Sono contento di essere ancora nel circus, e contento che i miei figli mi vedano giocare. La mia vita famigliare ha sicuramente avuto un effetto positivo sulla mia carriera. Il rapporto con mia moglie è meraviglioso.