Hopman Cup: straripante dominio degli Stati Uniti nella prima giornata

Si è aperta il giorno di Capodanno l’edizione 2017 della Hopman Cup, classico torneo tennistico per Nazioni che si svolge a Perth, preludio agli Australian Open, in programma dal prossimo 16 gennaio. Andiamo dunque ad analizzare i primi confronti del gruppo B della manifestazione, che ha visto sin da subito molto spettacolo e molte emozioni sul cemento aussie. Netta vittoria degli Stati Uniti sulla Repubblica Ceca, aperta dal successo 6-4, 6-2 di Coco Vandeweghe su Lucie Hradecka, e proseguita con la sofferta affermazione di Jack Sock contro Adam Pavlasek, con il 24enne del Nebraska capace di conquistare il primo set 7-5, per poi cedere la seconda frazione 6-3 e aggiudicarsi il golden set per 6-3. Il terzo punto è invece arrivato dal doppio, dove la coppia a stelle e strisce si è imposta in rimonta con i parziali di 2-4 4-2 4-1, definendo il punteggio totale sul 3-0, in quella che è l’introduzione del nuovo formato “FAST4” nelle gare di doppio misto. Molto più combattuta la contesa tra Australia e Spagna, con i padroni di casa che si sono portati in vantaggio grazie al successo 6-3, 6-4 di Nick Kyrgios su Feliciano Lopez, prima del pareggio timbrato dalla vittoria di Lara Arruabarrena su Daria Gavrilova per 7-5 6-1. Nel doppio decisivo è invece il duo iberico a portarsi a casa il risultato, grazie al 4-0, 4-2 con il quale Arruabarrena e Lopez hanno sconfitto gli avversari.