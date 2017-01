Hopman Cup: trionfa la Francia, Stati Uniti ko in finale

La Francia si è aggiudicata la 29esima edizione della Hopman Cup 2017, succedendo così nell'albo d'oro all'Australia. Nella finale della tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall’Itf, conclusasi sul veloce indoor della 'Perth Arena', la formazione transalpina ha superato per 2-1 gli Stati Uniti. Richard Gasquet ha piegato Jack Sock per 6-3, 5-7, 7-6, al termine di una battaglia di quasi due ore e mezza.

Pareggio del team a stelle e strisce grazie a Coco VandeWeghe, impostasi 6-4, 7-5 su Kristina Mladenovic, ma nel doppio misto decisivo Mladenovic e Gasquet hanno sconfitto la coppia VandeWeghe-Sock. Si tratta del secondo successo per la Francia, alla quarta finale, dopo quello ottenuto nel 2014 da Alizè Cornet e Jo-Wilfried Tsonga.

Questi i risultati. Richard Gasquet - Jack Sock 6-3, 5-7, 7-6; CoCo VandeWeghe - Kristina Mladenovic 6-4, 7-5; Mladenovic/Gasquet - VandeWeghe/Sock 4-1, 4-3.