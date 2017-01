Il presidente della Fit chiude le porte a Giorgi: “Rapporto chiuso, siamo due razze diverse”

Non sembrano esserci margini di ricongiungimento tra Camila Giorgi e la Federazione Italiana Tennis. Ricordiamo che nella passata stagione l’italo-argentina aveva deciso di non vestire più la casacca della Nazionale in Fed Cup.

Se ieri la neo-capitana Tathiana Garbin aveva lasciato aperta un’ipotesi diplomatica (“Vorrei parlarle durante gli Australian Open e farle capire alcune cose“), il presidente federale Angelo Binaghi ha chiuso completamente la porta in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport:

" Per noi è un capitolo assolutamente chiuso. Ci sono stati accordi precisi violati in maniera unilaterale dalla giocatrice, che ha dimostrato di non avere i principi morali ed etici che chiediamo. Siamo due razze diverse, ne prendiamo atto. "

Un vero peccato per un tennis femminile italiano che sta vivendo una complicatissima fase di transizione. Con le veterane ormai al capolinea ed una Sara Errani in ombra da un paio di stagioni, la 25enne Giorgi, pur con un talento ancora quasi del tutto inespresso, rappresenta l’unica giocatrice in grado di garantire un futuro prossimo su discreti livelli. Di sicuro il cammino azzurro in Fed Cup si complica maledettamente e, dopo la retrocessione in Serie B, si prospettano anni di Purgatorio.