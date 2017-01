Il Tribunale Federale squalifica Camila Giorgi per nove mesi

Nessuna riconciliazione e nessun riavvicinamento. “Il Tribunale Federale ha squalificato Camila Giorgi per nove mesi in seguito alla decisione di non rispondere alla convocazione per il match di Fed Cup fra Spagna e Italia dell’aprile scorso. Alla giocatrice è stata inoltre comminata una multa di 30.000 euro. La Giorgi non potrà dunque prendere parte ad attività nazionali che si svolgano sotto l’egida della Fit“.

Questo è ciò che riportate il sito della Federtennis confermando una posizione molto decisa nei confronti della giocatrice di Macerata che rifiutò di vestire la maglia azzurra. Tuttavia, si ricorda anche il precedente di Simone Bolelli, nel 2008, nel confronto tra Italia e Lettonia.

In seguito il bolognese, al quale fu comminata una pena riabilitativa, è tornato ad essere parte del progetto tricolore. Come preannunciato dalla Fit, le motivazioni della sentenza saranno rese note fra dieci giorni.