Inno tedesco con strofa nazista; Petkovic: "Mai così in imbarazzo"

Un brutto caso scaturito da un inno tedesco, anzi 'nazista' alla sfida di Fed Cup di tennis tra Usa e Germania: l'esecuzione include la prima strofa col celebre 'Deutschland uber Alles' che la Germania vieta di cantare in qualsiasi manifestazione ufficiale. La federtennis americana è costretta a scusarsi tra le proteste delle tenniste tedesche che minacciavano di abbandonare il campo.

E' successo sabato sera nella prima giornata dell'incontro in programma a Maui, alle Hawai, quando l'incontro di esordio tra Alison Riske e la tedesca Andrea Petkovic è stato preceduto dall'esecuzione degli inni col supporto di un cantore. Il quale, ignorando la legge tedesca che ha bandito in manifestazioni ufficiali l'uso della strofa 'Deutschland uber alles", sostituendole con "unità, giustizia e libertà per la madrepatria Germania", ha cantato tutto l'inno nella sua formula originaria.

" "Questo è il simbolo dell’ignoranza. Non mi sono mai sentita più offesa di così in vita mia, figuriamoci in un incontro di Fed Cup". Andrea Petkovic "

" "Ciò che è successo è un colpo veramente basso". Barbara Rittner "

VIDEO - Le emozioni e le voci di un Australian Open da record