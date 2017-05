Internazionali d'Italia: Bertens in semifinale contro Halep

Kiki Bertens è la seconda semifinalista degli Internazionali Bnl d'Italia femminili, in corso di svolgimento a Roma su campi in terra battuta. L'olandese ha sconfitto la russa Daria Gavrilova per 6-3, 6-3 in un'ora e 27 minuti di gioco. In semifinale, la Bertens affronterà la rumena Simona Halep.