Internazionali d'Italia, Gianluca Mager si ritira in lacrime

Finisce nel peggiore dei modi l'avventura di Gianluca Mager agli Internazionali d'Italia. Il ligure infatti è costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra accusato nel finale del secondo set contro Aljaz Bedene. Dopo uno strenuo tentativo di continuare a giocare, il 22enne sanremese si ritira sul punteggio di 6-7 6-4 3-0 per l'avversario. Peccato per l'italiano, che dopo una bellissima partita avrebbe potuto giocare al secondo turno contro Nvak Djokovic.