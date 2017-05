Internazionali d'Italia: Halep prima semifinalista

Roma, 19 mag. (LaPresse) - Simona Halep è la prima semifinalista degli Internazionali d'Italia di tennis, in corso di svolgimento a Roma su campi in terra battuta. La tennista rumena, numero 6 del tabellone, ha battuto nei quarti la estone Anett Kontaveit in due set con il punteggio di 6-2, 6-4.