Internazionali d'Italia: Muguruza in semifinale, Venus Williams ko

La spagnola Garbine Muguruza si qualifica per le semifinali degli Internazionali d'Italia di tennis. L'iberica, terza di serie del tabellone, ha battuto l'americana Venus Williams con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-2 e domani sfiderà per un posto in finale l'ucraina Elina Svitolina.