Internazionali d'Italia: Zverev secondo semifinalista

Alexander Zverev è il secondo semifinalista del torneo maschile agli Internazionali Open Bnl d'Italia, in corso di svolgimento a Roma su campi in terra battuta. Il tennista tedesco ha battuto nei quarti il canadese Milos Raonic in due set con il punteggio di 7-6 (4), 6-1. In semifinale Zverev affronterà l'americano Isner.