Bentornato, Novak Djokovic. Benvenuto, Alexander Zverev

a breve tutto il diario completo della giornata...

La partita del giorno

Sarà l’aria di Roma, sarà che in Italia c’è uno dei pochi pubblici che davvero gli vuole bene, sarà che magari i manicaretti della cucina romana l’avranno riavvicinato al piacere della tavola (impossibile, ma ci piace pensare che sia così), ma signori riecco Novak Djokovic. Il Djokovic competivo, il Djokovic con lo sguardo incazzato – passateci il termine – e la fase difensiva tonica, pimpante, elastica, esaltante. In un sol giorno Nole stende nel primo pomeriggio Del Potro – 6-4, dopo il 6-1 di ieri sera pre-alluvione – e poi si replica su Dominic Thiem con un cla-mo-ro-so 6-1, 6-0. L’austriaco è spazzato via, non entra in partita e non ci capisce assolutamente nulla su un Nole che per una sera è tornato a farci vedere quello sguardo lì, quella voglia lì, quel tennis lì che l’avevano portato a dominare tutto e tutti.

E’ una stesa ancor più clamorosa di quella che Thiem ricevette nelle semifinali dell’anno scorso al Roland Garros, o se volete molto simile al 6-0, 6-2 piazzato lo scorso novembre alle ATP Finals (con la differenza che in quel caso Thiem aveva vinto il primo set al tie-break).

Un no-contest vero e proprio, caratterizzato tra l’altro da qualche ingeneroso fischio al povero austriaco incapace di fornire una partita al pubblico pagante.

Insomma, in un paio di giorni, all’improvviso, e quando i segnali sembravano dovessero raccontarci tutt’altro, abbiamo ritrovato Novak Djokovic. Una bella notizia alla vigilia di una Parigi che sembrava dovesse dimostrarsi più floscia che mai.

segue...