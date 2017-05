Continua la marcia di Del Potro, si arrende anche Edmund

La Torre di Tandil si qualifica per gli ottavi di finale, dove troverà il giapponese Kei Nishikori: due set rapidi per l'argentino, che archivia la pratica Edmund in meno di due ore e vola agli ottavi, con un unico passaggio a vuoto nel decimo game del primo set. Come detto avrà di fronte Nishikori: in cinque precedenti, Del Potro ha superato per quattro volte il nipponico, l'ultima volta alle Olimpiadi di Londra del 2012.