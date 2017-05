Djokovic "finisce" Del Potro: in semifinale sfiderà Thiem

È bastata una toccata e fuga a Novak Djokovic per avere la meglio su Juan Martin Del Potro nella prosecuzione del match interrotto nella tarda serata di venerdì per la pioggia caduta su Roma. Si tratta dell'ottava semifinale raggiunta dal Djoker agli Internazionali d'Italia.

Avevamo lasciato il serbo in totale controllo delle operazioni, sul punteggio di 6-1, 1-2 e per completare l’opera è stato sufficiente sfruttare un inizio incerto dell’argentino, un po’ contratto e macchinoso nei primi scambi odierni. Nole si è portato prontamente sul 3-2 e servizio per poi mantenere il break di vantaggio fino al 6-4 definitivo.

In serata il classe ’87 di Belgrado dovrà scendere di nuovo in campo, dove dall’altra parte della rete lo attenderà Dominic Thiem. Servirà il Djokovic migliore per centrare la finale contro un avversario che cercherà di imporre il proprio gioco e che è reduce da uno scalpo eccellente, quello di Rafa Nadal. Il serbo ha dato dei segnali incoraggianti e i precedenti lo vedono in netto vantaggio su Thiem: 4-0, l’unico sulla terra è la semifinale del Roland Garros 2016.