Djokovic vola ai quarti, fuori invece Wawrinka

Novak Djokovic si qualifica per i quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia, a Roma. Il campione serbo, ex numero 1 del Mondo, ha battuto in due set lo spagnolo Roberto Bautista con il punteggio di 6-4, 6-4. Ora affronterà il vincente della sfida tra Juan Martin del Potro e Kei Nishikori.

La sorpresa del giorno è la vittoria dello statunitense John Isner sul numero 3 del tabellone, lo svizzero, Stan Wawrinka, per 7-6(1), 6-4.

Passano il turno anche Milos Raonic ai danni Tomas Berdych per 6-3, 6-2, e Marin Cilic che ha battuto David Goffin per 6-3, 6-4.