Fabio Fognini si sveglia troppo tardi: Zverev s'impone 6-3, 6-3

In un campo centrale allestito a festa Fabio Fognini fallisce la prova del nove e saluta gli Internazionali d’Italia per mano di Sasha Zverev agli ottavi di finale.

Il successo contro Andy Murray aveva portato l’Italia del tennis a sperare in un epilogo migliore o almeno in un andamento del match non così a senso unico. In realtà, il doppio 6-3 finale in un’ora e 18 minuti racconta perfettamente quanto visto sul centrale. Il tedesco ha dominato grazie al suo portentoso servizio e ha annullato il gap che poteva patire nei confronti dell’azzurro, quello legato alla mobilità e alla copertura del campo.

Nel quarto game il tennista di Arma di Taggia ha infilato due doppi falli e si è consegnato al break del numero 20 del mondo. Il primo momento di svolta si è protratto fino al 6-3, 4-0 a favore del classe 1997 per un monologo interrotto soltanto dalla rabbia di Fogna, di volta in volta contro l’arbitro, la racchetta e se stesso. Sapevamo che la partita sarebbe stata più dura dal punto di vista mentale rispetto a quella precedente e il verdetto l’ha confermato.

Sull’orlo del possibile 0-6, il numero 28 del ranking mondiale ha tirato fuori l’orgoglio e ha ottenuto il break del 3-5, complice un calo di tensione del suo avversario, autore di un doppio fallo e di due errori gratuiti (uno di dritto e l’altro di rovescio) nello stesso game. L’illusione è stata un fuoco di paglia e il possibile 4-5 si è trasformato nel 6-3, 6-3 definitivo che spedisce Zverev ai quarti contro il vincente del match tra Raonic e Berdych. Fabio Fognini dovrà fare tesoro dei progressi evidenziati contro Murray, grazie anche al suo coach, Franco Davin, e prepararsi al prossimo grande appuntamento: il Roland Garros. Intanto, però, la notizia migliore potrà arrivare da Barcellona, dove Flavia Pennetta sta per partorire un piccolo Fognini.